الائتلاف يطلب اجتماعاً طارئاً لمجلس الأمن حول سوريا

طالب رئيس #الائتلاف_السوري المعارض، #أنس_العبدة ، مجلس الأمن الدولي بالانعقاد فوراً لبحث مصير القرارات المتعلقة بالوضع في #سوريا ، في ظل ما تتعرض له المدن والبلدات لهجمات وقصف مستمر لا سيما حلب وداريا، وذلك خلال المؤتمر الصحافي للائتلاف في اسطنبول.

كما ناشد العبدة جامعة الدول العربية بالوقوف إلى جانب الشعب السوري وإدانة التدخلات الإيرانية والروسية.

من جهته، أكد ممثل الحراك العسكري عن حلب، أسامة تلجو، أن هناك أكثر من ألف قتيل في #حلب منذ إعلان وقف الأعمال العدائية.

من جانبه، أعلن الناطق الرسمي باسم المجلس المحلي لمدينة داريا، فادي محمد، في رسالة صوتية خلال المؤتمر، أن قوات النظام تستمر بعمليتها العسكرية ضد داريا، مؤكداً أن قوات السد تجاوزت الأراضي الزراعية ووصلت إلى المناطق السكنية. وذكر محمد أن الأهالي ينفذون نزوحاً داخل المدينة.