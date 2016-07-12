النظام السوري يعلن هدنة جديدة لثلاثة أيام

أعلن #النظام_السوري تمديداً لوقف إطلاق النار في مختلف أنحاء #سوريا لمدة 72 ساعة اعتباراً من اليوم الثلاثاء.

وتشكك المعارضة وفصائلها المقاتلة في سوريا في نوايا الأسد من تمديد الهدنة، متهمة النظام بأنه يلجأ للمراوغة وكسب الوقت من خلال إعلان هدنة تلو الأخرى، بينما قواته تقصف المدن والبلدات السورية موقعة قتلى وجرحى بين المدنيين.

من جهة أخرى، يتوجه وزير الخارجية الأميركي، جون #كيري ، إلى #موسكو هذا الأسبوع في محاولة للتوصل مع المسؤولين الروس إلى أرضية تفاهم مشتركة حول الأزمة في سوريا، وفق وزارة الخارجية الأميركية.