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العبدة ينتقد واشنطن لرفضها تسليح "الحر" والمناطق الآمنة

المصدر: دبي – قناة العربية
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انتقد رئيس #الائتلاف_السوري المعارض أنس #العبدة ، خلال مؤتمر صحفي، موقف #أميركا الرافض لإقامة #مناطق_آمنة تحمي السوريين من الغارات والقصف الجوي، معتبراً أن "لا مبرر للرفض الأميركي لإقامة مناطق آمنة تحمي المدنيين".

واستهجن العبدة امتناع #واشنطن عن تسليح #الجيش_الحر وتزويده بالصواريخ المضادة للطيران الذي يتسبب في مقتل العديد من السوريين يوميا، مضيفاً: "لا نجد مبررا لحظر الأسلحة المضادة للطيران على الجيش الحر".

وطالب العبدة #مجلس_الأمن الدولي بالانعقاد فورا لبحث مصير القرارات المتعلقة بالوضع في #سوريا في ظل ما تتعرض له المدن والبلدات من هجمات وقصف مستمر لا سيما #حلب و #داريا ، محذّراً من مأساة في هاتين المنطقتين.

كما ناشد الجامعة العربية إدانة التدخلات الإيرانية والروسية في سوريا. وتحدّث العبدة عن مرحلة عسكرية انتقالية بإشراف روسي-أميركي.

كلمات دالّة

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