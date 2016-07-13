قصف على إدلب يقتل 11 مدنياً

قتل 11 مدنياً على الأقل، بينهم ثلاثة أطفال، الأربعاء، جراء غارات نفذتها طائرات لم يتضح إذا كانت سورية أم روسية، على مدينة #أريحا في محافظة إدلب شمال غرب سوريا، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وقال مدير المرصد، رامي عبدالرحمن، لوكالة فرانس برس "استهدفت طائرات حربية لم يعرف إذا كانت تابعة للنظام السوري أم روسية وسط مدينة أريحا في محافظة إدلب، ما تسبب بمقتل 11 مدنياً، بينهم ثلاثة أطفال وإصابة عدد من الأشخاص بجروح بعضهم في حالات خطرة".

وتسيطر فصائل #جيش_الفتح التي تضم بشكل أساسي #جبهة_النصرة (ذراع تنظيم #القاعدة في سوريا) وفصائل أبرزها حركة أحرار الشام، على مدينة أريحا منذ أيار/مايو 2015 بعد اشتباكات عنيفة مع قوات النظام التي انسحبت تدريجيا الصيف الماضي من المواقع التي كانت متبقية لها في محافظة إدلب.

وبات وجود قوات النظام في المحافظة يقتصر على مسلحين محليين موالين في بلدتي الفوعة وكفريا ذات الغالبية الشيعية.

وغالباً ما تستهدف غارات تشنها طائرات حربية روسية أو سورية مناطق عدة في محافظة إدلب. وقتل الجمعة 22 مدنياً على الأقل جراء قصف جوي لطائرات حربية يعتقد أنها سورية أو روسية استهدف بلدة دركوش في ريف #إدلب الغربي.

على جبهة أخرى، قتل ثمانية مدنيين، الأربعاء، جراء قصف جوي ومدفعي لقوات النظام على مدينة الرستن، أحد أبرز معاقل الفصائل المعارضة في محافظة حمص.

وأفاد المرصد بأن خمسة من القتلى سقطوا جراء قصف لطائرات حربية على سوق في المدينة، فيما أصيب العشرات بجروح، مشيراً إلى مقتل الثلاثة الآخرين وهم من عائلة واحدة في قصف صباحاً على المدينة.