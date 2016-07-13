مسؤول يشكر الفنان دريد لحام لدعمه جيش الأسد!

أعرب اللواء موفق جمعة، رئيس الاتحاد الرياضي العام في #سوريا ، عن شكره وتقديره للفنان السوري #دريد_لحام "لمواقفه الوطنية والشجاعة بالوقوف إلى جانب الجيش". وفق ما جاء على الموقع الرسمي للاتحاد السالف، أمس الثلاثاء 12 يوليو.

وكان الفنان دريد #لحام قد اشترك في احتفالية نظّمها الاتحاد الرياضي، من خلال فيلمه #الآباء_الصغار معبراً عن دعمه #جيش_الأسد والمؤسسات المنضوية تحت حكمه، مثل جميع المواقف التي سبق له واتخذها لصالح رئيس #النظام_السوري بشار #الأسد ، وضد #الثورة_السورية من أول يوم انطلقت فيه.

وأردف اللواء جمعة بحق الفنان لحام، قوله إن الأخير عبّر عن مساندته جيش الأسد في "كافة المنابر الرسمية والإعلامية العربية والدولية". فرد له لحام الشكر بالمثل، معبرا عن امتنانه للواء جمعة "لرعايته الأطفال رياضياً وفنياً وإبداعياً" على حد زعمه كما هو منشور في الخبر الذي وزّعه الاتحاد الرياضي على وكالات إعلام النظام لنشره على أوسع نطاق.

وتسلّم لحام من اللواء جمعة هدية تذكارية بمناسبة تكريمه لوقوفه إلى جانب جيش الأسد ومشاركته احتفالية النظام الرسمية في إحدى دور السينما.

وسبق للفنان دريد لحام أن توجه بالشكر لمرشد الثورة الإيرانية علي خامنئي، في الوقت الذي كان يرسل فيه الأخير مقاتليه وميليشياته لقتل السوريين على أرضهم. وقال له في فيديو أثار استياء شديدا حينما تم نشره على صعيد واسع على "يوتيوب": "في عينيك القداسة وفي كلامك أمرٌ يلبّى".