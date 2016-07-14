الأسد: بوتين لم يتحدث معي عن انتقال في سوريا

أعلن الرئيس السوري بشار الأسد في مقابلة تذاع اليوم الخميس أن الرئيس الروسي #فلاديمير_بوتين لم يتحدث مطلقا معه عن ترك السلطة رغم الضغوط التي تمارسها واشنطن لرحيل الأسد.

وقال الأسد لتلفزيون (إن.بي.سي نيوز) عند سؤاله عما إذا كان بوتين أو وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف تحدثا معه عن انتقال سياسي في #سوريا إنه "لم يصدر منهما أبدا كلمة واحدة في هذا الشأن."



وأضاف #الأسد أنه لا يساوره قلق من أن يعقد بوتين ووزير الخارجية الأميركي جون كيري الذي يسافر إلى موسكو اليوم الخميس اتفاقا للإطاحة به من السلطة. وتابع: "السياسة الروسية لا تقوم على إبرام الصفقات، إنها تستند إلى القيم"، على حد تعبيره.



ويتوجه كيري إلى موسكو سعيا لتعزيز التعاون الروسي في الحرب ضد تنظيم #داعش في سوريا لكنه يواجه معارضة قوية من مسؤولي الدفاع والمخابرات الأميركيين الذين يرون أن لواشنطن وموسكو أهدافا متعارضة تماما في سوريا.