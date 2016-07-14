دي ميستورا: الأيام القادمة تحدد مصير مفاوضات سوريا

طالب المبعوث الأممي إلى سوريا، ستيفان دي ميستورا، بتوضيح عدة أمور تتعلق بالملفين الإنساني والسياسي، وذلك لتحديد موعد لجولة محادثات السلام المقبلة.

وطالب دي ميستورا بتوضيح كيفية وقف القصف العشوائي، كما طالب بطرح المزيد من الأفكار بخصوص الانتقال السياسي، موضحا أن الأيام القليلة المقبلة ستكون حاسمة لتحديد موقفي أميركا وروسيا، وستساعد في توضيح العملية السياسية والإنسانية.

وأكد دي ميستورا أنه يتفهم نفاد صبر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف فيما يتعلق بعملية السلام، إلا أنه أوضح أن دعم الولايات المتحدة وروسيا ضروري لإنجاح الجولة المقبلة من المحادثات.

هذا ورفض المبعوث الأممي التعليق على اقتراح التعاون العسكري الأميركي الروسي الذي نشرته "واشنطن بوست"، معربا عن أمله في إحراز تقدم في موسكو خلال الساعات القليلة المقبلة.