سوريا.. مقتل 12 مدنيا في غارات على مدينة حلب

قتل 12 مدنيا على الأقل الخميس في #غارات شنتها طائرات لم يتضح ما إذا كانت سورية أم روسية على الأحياء الشرقية في مدينة #حلب في شمال سوريا، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وقال مدير المرصد رامي عبدالرحمن: "قتل 12 مدنيا على الأقل جراء قصف جوي نفذته طائرات لم يعرف إذا كانت سورية أم روسية على حيي طريق الباب والصالحين" تحت سيطرة الفصائل المعارضة في شرق حلب.

وسقط 9 من القتلى في طريق الباب والثلاثة الآخرون في حي الصالحين، بحسب المرصد.

وأظهر فيديو في حي الصالحين مبنى مدمرا جراء القصف وأمامه سيارة محترقة وشاحنة لجمع النفايات تدمرت مقدمتها فيما يعمل عمال إنقاذ على رفع الأنقاض والبحث عن ضحايا.

وتتعرض الأحياء الشرقية تحت سيطرة #الفصائل في حلب لغارات جوية كثيفة في الأيام الأخيرة على رغم إعلان الجيش السوري في 6 يوليو تهدئة في كل أنحاء سوريا مددها مرتين وتنتهي منتصف الليل.

وانهارت في وقت سابق هدن عدة تم التوصل إليها في مدينة حلب منذ 27 فبراير استنادا إلى اتفاق روسي أميركي حول وقف الأعمال القتالية الذي بدأ تطبيقه بمناطق عدة في اليوم المذكور.

وباتت الأحياء الشرقية منذ أسبوع محاصرة عمليا بعدما تمكنت قوات النظام السوري من السيطرة ناريا على طريق الكاستيلو، آخر منفذ إلى الأحياء الشرقية، وتخوض معارك ضارية ضد الفصائل على بعد حوالي500 كيلومتر منها.