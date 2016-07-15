الكرملين: بوتين وكيري لم يبحثا التعاون العسكري في سوريا

أعلن #الكرملين، الجمعة، أن الرئيس فلاديمير بوتين، ووزير الخارجية الأميركي #جون_كيري لم يبحثا فكرة التعاون العسكري المباشر ضد المتطرفين في سوريا خلال لقائهما مساء الخميس.

وقال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بسكوف، إنه "لم يتم بحث موضوع التعاون العسكري المباشر في الحرب على الإرهاب".

وكانت صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية أفادت، الخميس، أن كيري ذهب إلى #موسكو ليقترح على قادتها توحيد الجهود في مكافحة المتطرفين في سوريا.

ونفى بشار الأسد في حديث تلفزيوني الخميس أن يكون بوتين قد تحدث معه بشأن انتقال سياسي في سوريا.