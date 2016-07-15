سوريا.. درعا تصعيد جوي لقوات النظام ومعارك برية للثوار

نفذ طيران النظام الحربي صباح اليوم غارتين على مدينة بصرى الشام ومعربة وغاره على معبر نصيب الحدودي، كما قصفت قوات النظام بالمدفعية الثقيلة بلدة رخم وسهول الكرك الشرقي وحي المنشية، وجاء هذا بعد تصعيد ليلي وقصف مدفعي تعرضت له مناطق في درعا البلد وجميع الأحياء المحررة فيها منذ الأمس وحتى اليوم.

وقد تحدث الناشط "أبو محمد الحوراني" لـ"العربية.نت" عن قيام الجيش الحر بتنفيذ هجوم على حاجز برد الواقع بالقرب من بصرى شام -السويداء، وكتيبة جدية بالريف الشرقي في منطقة الفصل بين السويداء ودرعا، وقتل 8 أشخاص عند محيط الحاجز جراء استهدافهم بغارة جوية من الطيران الحربي، كما دارت اشتباكات على جبهة حي المنشية بدرعا البلد إثر محاولات تسلل لقوات النظام في أحد قطاعات الحي، كما استهدف الثوار مطار الثعلة العسكري براجمات الصواريخ محققين إصابات مباشرة.

الجيش الحر بين مطرقة داعش وسندان قصف النظام

وتابع "الحوراني" حديثه عن استمرار المعارك بين فصائل الجيش الحر وأحرار الشام من جهة، ولواء شهداء اليرموك وحركة المثنى المبايعين لداعش من جهة أخرى.

كما انفجر لغم من مخلفات قوات الأسد على طريق الغارية الغربية أدى لقتل الشيخ عواد الزامل وابنه، من أبناء مدينة الحراك.

ونوه "الحوراني" بأن المناطق التي يسيطر عليها لواء شهداء اليرموك وحركة المثنى تضم 11 بلدة محاصرة من الجيش الحر جراء الاقتتال الحاصل.

وذكر "الحوراني" وجود أكثر من 80 حالة مصابة بالتيفوئيد في بلدة سحم الجولان بسبب مياه الآبار غير الصالحة للشرب بعد توقف المياه الرئيسية عن البلدة بسبب وقوعها كمنطقة فصل بين الأطراف المتقاتلة.

هذا وأعلنت عدة فصائل عسكرية عن تشكيل غرفة عمليات موحدة تضم العديد من فصائل الجيش الحر من أجل بدء معارك ضد قوات النظام تحت مسمى "هي لله" تحضيراً لبدء عمل عسكري منظم في الريف الجنوبي السوري.