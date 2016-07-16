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احتفالات في دمشق بعد الانقلاب العسكري بتركيا

المصدر: بيروت- رويترز
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قال شهود إنهم سمعوا إطلاق نار في دمشق في ساعة مبكرة من صباح السبت احتفالا بعدما قال الجيش التركي إنه انتزع السلطة من الرئيس طيب أردوغان أحد الخصوم الرئيسيين للرئيس السوري بشار الأسد في المنطقة.

وأضاف الشهود أن أناسا نزلوا إلى شوارع العاصمة السورية وفي الجزء الخاضع لسيطرة الحكومة من مدينة حلب بشمال سوريا.

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