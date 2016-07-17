المعارضة تجبر قوات الأسد على انسحابات من "الكاستيلو"

انسحبت قوات النظام السوري والميليشيات الموالية لها من طريق الكاستيلو شمال حلب بعد قصف عنيف من فصائل المعارضة المسلحة.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان أحكم جيش النظام السوري صباح الأحد الحصار على الأحياء الشرقية التي تسيطر عليها الفصائل #المعارضة في مدينة حلب في شمال #سوريا بعد قطع آخر منفذ اليها بشكل كامل.

وقال مدير #المرصد السوري رامي عبد الرحمن "قطعت قوات النظام طريق #الكاستيلو بشكل رسمي بعد وصولها إلى إسفلت الطريق من جهة الليرمون (غرب الطريق)"، مضيفاً "حوصرت الأحياء الشرقية بشكل رسمي وكامل".

يأتي تقدم قوات النظام ووصولها إلى طريق الكاستيلو، آخر منفذ إلى الأحياء الشرقية، بعد عشرة أيام على تمكنها من قطعه ناريا إثر سيطرتها على مزارع الملاح الجنوبية المطلة عليه من الجهة الشرقية. وتدور منذ السابع من تموز/يوليو معارك ضارية في محيط الكاستيلو من الجهتين الشرقية والغربية بين قوات النظام والفصائل المقاتلة.

وباتت الأحياء الشرقية التي يقطنها أكثر من مئتي ألف شخص، وفق المرصد السوري، منذ ذلك الحين محاصرة عمليا ليكتمل صباح الأحد حصارها تماماً.

وأكد مقاتل في فصيل "ثوار حلب" لوكالة فرانس برس "تحاصرت حلب مئة في المئة".

وأضاف "وصل الجيش إلى الطريق وبات الآن على الأسفلت، ويضع الآن حواجز ترابية".

وأفاد مراسل فرانس برس في الأحياء الشرقية أن أصوات الاشتباكات العنيفة مسموعة داخل الأحياء الشرقية.

وتتقاسم قوات النظام والفصائل منذ العام 2012 السيطرة على أحياء مدينة حلب، ثاني كبرى مدن سوريا وإحدى المعارك المحورية في الحرب.