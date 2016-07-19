قوات سوريا الديمقراطية تسيطر على مقر داعش في منبج

قال الجيش الأميركي في بيان، اليوم الثلاثاء، إن مقاتلين معارضين مدعومين من الولايات المتحدة ويقاتلون تنظيم داعش في سوريا سيطروا على مقر لقيادة العمليات في مدينة منبج مطلع الأسبوع.

وكان مقر قيادة داعش مستشفى، واتخذ منه مركزا للقيادة والإمدادات اللوجيستية. وذكر البيان أن مقاتلي المعارضة المدعومين من واشنطن سيطروا على جزء من المدينة، وهو ما مكن المدنيين في المنطقة من الفرار من القتال.

وقال البيان إن مقاتلي المعارضة ما زالوا يقاتلون داعش على أربع جبهات للسيطرة على منبج، وطهروا أراضي بينما تقدموا صوب وسط المدينة.

وأضاف البيان أن متطرفي داعش شنوا هجمات مضادة لكن مقاتلي المعارضة احتفظوا بقوة الدفع بمساعدة الضربات الجوية للتحالف بقيادة الولايات المتحدة.

وقال إن التحالف نفذ أكثر من 450 ضربة جوية في محيط منبج منذ بدء العملية للسيطرة على المدينة.