مقتل 21 مدنيا في قصف جوي شمال سوريا

قتل 21 مدنيا، بينهم 6 أطفال، في قصف جوي يعتقد أنه روسي استهدف بلدة الأتارب في ريف حلب الغربي في شمال سوريا، في حصيلة جديدة للمرصد السوري لحقوق الإنسان.

وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن "ارتفعت حصيلة قتلى القصف الجوي الذي يعتقد أنه روسي واستهدف المنطقة الصناعية في بلدة الأتارب في ريف حلب الغربي إلى 21 مدنيا بينهم 6 أطفال".

وأشار المرصد إلى أن عدد القتلى مرشح للارتفاع نتيجة وجود جرحى في حالات خطيرة.

ويتركز تواجد الفصائل المقاتلة في محافظة حلب بشكل كبير في ريفها الغربي، وخصوصا في بلدتي الأتارب ودارة عزة.

وتنفذ طائرات روسية منذ نهاية سبتمبر ضربات جوية مساندة لقوات النظام تقول إنها تستهدف بشكل رئيسي تنظيم داعش إلى جانب مجموعات "إرهابية" أخرى، إلا أن الدول الغربية والمعارضة تتهمها باستهداف فصائل تصنفها بـ"المعتدلة".

وتزدحم الأجواء السورية بالطائرات الحربية، فإلى جانب الطائرات الروسية والسورية، يشن التحالف الدولي غارات ضد داعش منذ سبتمبر العام 2014.

وقتل فجر اليوم في قرية التوخار، الواقعة تحت سيطرة تنظيم داعش، في ريف حلب الشمالي الشرقي 56 مدنيا، بينهم 11 طفلا، جراء قصف للتحالف الدولي، وفق المرصد.