واشنطن وموسكو تتفقان على تعزيز وقف النار في سوريا

أعلن وزير الخارجية الأميركي، جون #كيري ، أنه اتفق مع نظيره الروسي، سيرغي #لافروف ، على العمل لتعزيز اتفاق وقف الأعمال القتالية في #سوريا، مشيراً إلى أن الأسابيع المقبلة ستشهد الإعلان عن خطوات إضافية من واشنطن وموسكو بشأن سوريا.

وعاد ليتحدث وإن بشكل عام عن خطة التنسيق العسكرية مع موسكو للتصدي لتنظيمي #داعش والنصرة داخل #سوريا .

وتبدو واشنطن حالياً جدية أكثر من أي وقت للمضي قدماً في هذا التعاون العسكري مع #روسيا رغم الثغرات الكثيرة التي يتم الحديث عنها في الاتفاق وغياب الثقة التام مع موسكو التي تتجنب أو حتى تنفي الحديث عن أي اتفاق أو تعاون عسكري مع واشنطن.

ورغم أن تفاصيل الخطة سربت بشكل كامل تقريباً عبر وسائل الإعلام الأميركية حتى قبل زيارة كيري إلى موسكو الأسبوع الماضي، إلا أنه وبشكل رسمي لن يعلن عن تفاصيلها الكاملة بل سيتم كشف ما سماه كيري الاتفاق الأميركي الروسي الشامل للحل في سوريا خطوة بخطوة، وهو أمر يزعج #المعارضة_السورية التي لم تتم استشارتها أو إعلامها بأي من هذه الإجراءات الجديدة في ظل تخوفها من النوايا الروسية والتردد الأميركي.

وتريد واشنطن من موسكو أن تضغط على حليفها الأسد لوقف الهجمات الجوية على الفصائل التي لا تعتبرها الولايات المتحدة إرهابية، مقابل تعاون عسكري غير مسبوق بين الطرفين ضد داعش و #النصرة يشكل تبادل المعلومات الاستخباراتية ورسم خرائط تتضمن أماكن تتواجد فيها التنظيمات المتطرفة والاتفاق والتنسيق على ضرب المواقع، إضافة إلى القيام بعمليات عسكرية مشتركة إذا اقتضى الأمر. كل هذا انطلاقاً من مركز عمليات مشترك في العاصمة الأردنية يضم خبراء روسا وأميركيين.