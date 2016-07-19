وزير خارجية بريطانيا: الغرب متفق على ضرورة رحيل الأسد

وصف وزير الخارجية البريطاني #بوريس_جونسون، اليوم الثلاثاء، الوضع الحالي في سوريا بأنه "مروع "، وجدد موقف بلاده بضرورة #تنحي رئيس النظام السوري بشار الأسد عن السلطة قائلا إن جميع القوى الغربية متفقة على ذلك.

وقال جونسون أحد أبرز المروجين لحملة خروج #بريطانيا من الاتحاد الأوروبي والذي تقلد المنصب قبل أيام ضمن حكومة رئيسة الوزراء الجديدة تيريزا ماي إن سوريا بأكملها تواجه كارثة إنسانية مطالبا #روسيا باستخدام نفوذها على #الأسد لإنهاء القتال.

ويجتمع جونسون مع نظرائه من ألمانيا وفرنسا وإيطاليا والاتحاد الأوروبي في لندن لمناقشة #الصراع_السوري.

ووفقا لتعليقات نشرها مكتبه قبل الاجتماع قال جونسون، إنه سيكون واضحا في التعبير عن رأيه بأن معاناة الشعب السوري لن تنتهي طالما بقي الأسد في السلطة.