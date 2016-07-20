الخيانة الإلكترونية.. ثمة جنود في غرف الدردشة!

على الرغم من التسهيلات التي قدّمها لجهة تشريع وقوننة الزواج عبر وسائل #التواصل_الاجتماعي، في وقت سابق، إلا أن القاضي الشرعي الأول بدمشق، محمود المعراوي، عاد ووجّه الاتهام لوسائل التواصل السابقة بأنها المتسبّب الرئيس بوجود 6 آلاف دعوى قضائية مرتبطة بالخيانة الزوجية الإلكترونية، في الآونة الأخيرة.

وأكّد المعراوي أن هناك متهماً أخرى وراء القضايا المرتبطة بالخيانة الزوجية "الإلكترونية" وهو جهاز الموبايل، بسبب "وجود الموبيلات بكثرة مع كافة الأعمار من أبناء المجتمع". كما قال في تقرير نشرته "البعث" السورية أمس الثلاثاء، في تقرير جاء باسم "الخيانة الإلكترونية باتت خارج السيطرة".

وكان سبق للقاضي ذاته، أن ألمح في حوار لـ"الوطن" السورية القريبة من نظام الأسد، إلى إمكانية تشريع الزواج عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مشترطاً وجود الأب أو الوكيل على شاشة الكمبيوتر كي يكون التعاقد سليماً وقانونيا وقابلا للتسجيل.

ولم يشر المعراوي، إلى السبب في انقلابه هذا، على وسائل التواصل، بعدما كان اعتبرها تسهّل من زواج #السوريين بعد اللجوء وتفرق العائلات واستحالة التقاء بعضها بالبعض الآخر، خصوصا أن انتقاد الزواج عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ارتبط بفكرة الخطر على ضياع الأنساب، ثم خلق جيل من المواليد الجدد الذين لن يجدوا عقدا معترفا به على المستوى الرسمي كي يتم تسجيلهم في دوائر الدولة.

وسائل التواصل الاجتماعي جسمها "لبّيس"!

وورد في التقرير المشار إليه، إلى أن #الخيانة الإلكترونية تتم في "غرف الدردشة والسكايب" على سبيل المثال، مؤكداً أن الحالة في سوريا سُبِقت بحالة مثيلة في إيران التي "رغم حجب الفيسبوك فيها" كما قال التقرير فإنه "المتسبب الرئيس لثلث حالات الطلاق فيها".

وهو الأمر الذي أكده القاضي الشرعي الأول بدمشق، إذ سمّى وسائل تواصل معينة بأنها المتسببة بارتفاع حالات الدعاوى المرتبطة بالخيانة الزوجية "الإلكترونية" فيحدد "فيسبوك، واتس آب" وسواها من وسائل تواصل "أدت الى تواصل الزوجة مع أصدقاء دون معرفة الطرف الآخر"، ومن ثم تطور هذه الحالات "إلى علاقات غرامية وأمور أخرى" على حد ماورد في التقرير السابق الذي اعتبر أن "الظروف التي نمر بها" في سوريا، هي المناخ الذي يلجأ فيه المتزوجون "للخيانة الزوجية الإلكترونية عبر مواقع الدردشة كأسرع طريق لعلاج المشاكل".

نقابة محامي ريف دمشق، أكدت وجود الظاهرة، إذ حددت ومن طريق أمين سرّ النقابة المحامي أحمد فهيم خليل، أن معظم "حالات الخيانة الزوجية، كانت وسائل التواصل الاجتماعي أداة أساسية في إضرام نار هذه الخيانة".

غرف التعذيب أعظم أثراً من غرف الدردشة!

تحديد "الملل" و"الفتور العاطفي" بأنهما دافعان يقفان خلف ظاهرة الخيانة الزوجية الإلكترونية، يتجاهل السبب الرئيس لانصراف الطرفين الى وسائل التواصل الاجتماعي. فالتهجير والنزوح اللذان شتّتا المجتمع السوري، جراء حرب الأسد على السوريين، ومقتل مئات الآلاف، ولاشك سيكون له دور أساسي أكثر من قصة الملل والفتور العاطفي.

خصوصا أن الدافعين السابقين لا يدرسان إلا وفق منظومة اجتماعية مستقرة، لا بنية اجتماعية فككتها الحرب ما بين القتل والتهجير والنزوح والاعتقال.

يركّز إعلام النظام السوري على مثل تلك الظواهر في شكل مستمر، متجاهلا دور حرب الأسد في تفكيك بنية المجتمع السوري وتفريق الأسرة المحلّية إما بالقتل أو بالتهجير أو بالنزوح أو بالاعتقال أو بالتشرد.

وتأتي الحملة على وسائل التواصل الاجتماعي مثل "فيسبوك" وغيره من وسائل التخاطب المباشر، صوتاً وصورة، كجزء من حملة النظام نفسه على أي وسيلة يتخاطب فيها السوريون وينظّمون فيها موقفهم ضده، وكذلك لإخفاء دور الحرب التي شنها وتسببت بدمار من مختلف الأشكال، بعدما زجّ بجيشه ليفتت المجتمع السوري، قتلاً أو تدميراً أو تهجيرا أو اعتقالاً، ولتكون غرف التعذيب والاعتقال، أكبر أثراً من غرف الدردشة والتخاطب.

صور الموبايل أم قذائف الدبابات؟

أما مايعرف بالخيانة الإلكترونية، فهي في أغلبها تواصلٌ عبر الصور أو الرسائل الإلكترونية ذات الإيحاء الجنسي. وقد تتطور الرسائل والصور، في وقت لاحق، إلى إقامة علاقة عاطفية، بسبب الخصوصية التي يمكن أن يمنحها الإنترنت، وسهولة إيجاد مكان اللقاء الافتراضي، والذي هو الكتروني في أغلب الأحوال.

وعبّر متخصصون قانونيون واجتماعيون عن ضرورة إعادة تعريف "الخيانة الزوجية" عندما تصبح إلكترونية. إذ ما ينطبق على الافتراضية، يختلف عن مجريات الواقع الحسّي والشخصي.

لكن هذا لا يعني بحال من الأحوال، أن تكون الإلكترونية بدون عواقب، بدليل ستة آلاف دعوى خيانة زوجية أشار إليها القاضي الشرعي الأول بدمشق، وحدد فيها المتسبب الرئيس: أجهزة الموبايل ووسائل التواصل الاجتماعي وغرف الدردشة.

إلا أنه تقصد عدم تحديد دور حرب الأسد التي حطّمت الأسرة، وقتلت الرجال، وشردت النساء، ويتمت الأطفال. ففي تلك الحرب، ما هو أقوى من "الملل" و"الفتور" العاطفي. كذلك ما تفعله الدبابة بقذائفها والطائرة الحربية بصواريخها، أقوى بكثير مما يقدر على فعله الموبايل والواتس آب وفيسبوك.