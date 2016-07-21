الائتلاف السوري يطالب التحالف بتعليق غاراته

دعا الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية الأربعاء #التحالف_الدولي بقيادة الولايات المتحدة إلى "التعليق الفوري" لضرباته الجوية على تنظيم داعش بعد معلومات عن سقوط عشرات القتلى المدنيين في هذه الضربات.

وجاء في بيان صادر عن هذا الائتلاف أن رئيسه "أنس العبدة وجه رسالة عاجلة الى وزراء خارجية دول التحالف الدولي عقب المجازر المريعة التي وقعت الثلاثاء في منبج، وطالب بالتعليق الفوري لعمليات التحالف العسكرية في سوريا ليتسنى التحقيق المستفيض في هذه الحوادث".

وذكر الائتلاف في بيانه أن 125 مدنيا قتلوا في الغارات الجوية للتحالف الدولي على قرية قرب منبج، معقل تنظيم داعش حيث تشن قوات سوريا الديموقراطية بدعم من طائرات التحالف الدولي بقيادة واشنطن هجوما منذ 31 مايو لاستعادة السيطرة عليه.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان، الذي يملك شبكة واسعة من المصادر في سوريا، ذكر حصيلة 56 قتيلا مدنيا.

وقال وزير الدفاع الأميركي #آشتون_كارتر إن الولايات المتحدة "ستحقق في هذه التقارير" حول مقتل مدنيين في غارات قرب #منبج.

وأضاف بيان الائتلاف أن "تكرار هذه الحوادث يشير إلى خلل واضح في القواعد العملياتية التي يتبعها التحالف في ضرباته في المناطق المأهولة"، محملا "المسؤولية الكاملة للتحالف الدولي".

واعتبر العبدة في البيان أن مقتل سوريين بسبب غارات التحالف من شأنه أن يدفع "الشعب السوري بشكل أكبر في دوامة اليأس، وهي أداة تجنيد لصالح المنظمات الإرهابية".