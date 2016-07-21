خبر في صورة: الأطفال أضعف ضحايا إجرام الأسد

طال قصف شنته طائرات #النظام_السوري عدداً من الأطفال في مدينة #إدلب شمال سوريا الأربعاء.

والأطفال هم أضعف الضحايا بين 15 قتلوا في القصف، الذي شنته طائرات رئيس النظام بشار الأسد، وأصابت حوالي 30 بينهم أطفال.

واستهدف القصف - الذي ذكرت مصادر إعلامية أن مصدره طائرات روسية - مباني سكنية، ومقر منظمة #الهلال_الأحمر العربي السوري، داخل المدينة، ما أحدث دماراً كبيراً في عدد من المنازل والسيارات المدنية.

وشهدت مدينة إدلب حركة #نزوح كبيرة للمدنيين باتجاه المزارع المحيطة بها، نظرا لحركة الطيران الكثيفة التي شهدتها المنطقة، منذ ساعات صباح الأربعاء، بحسب ذات المصادر.