هولاند: لا معلومات عن غارات فرنسية في منبج السورية

قال الرئيس الفرنسي فرانسوا #هولاند اليوم الخميس إنه ليس لديه معلومات عما إن كانت طائرات #فرنسية مسؤولة عن غارة جوية قتلت نحو 56 مدنيا في المنطقة المحيطة بمدينة #منبج بشمال #سوريا .

وكانت وزارة خارجية #النظام_السوري قد قالت إن الهجوم الذي وقع يوم الثلاثاء، واستهدف قرية طوخان شمال منبج نفذته قوات فرنسية.

وأضاف هولاند في مؤتمر صحافي مع إيندا كيني، رئيس وزراء إيرلندا، "فيما يتعلق بأنشطة التحالف المناهض لتنظيم داعش ليس لدي معلومات محددة عما نفذته الطائرات الفرنسية... نوجه ضربات تحت مظلة التحالف ونتحلى بدرجة كبيرة من الحرص في ضرباتنا".