"سوريا الديمقراطية" تمهل داعش 48 ساعة للخروج من منبج

أعلنت قوات #سوريا_الديمقراطية التي تشكل وحدات حماية #الشعب_الكردية أبرز مكوناتها الخميس أنها تمهل مقاتلي تنظيم #داعش "48 ساعة للخروج أحياء" من #منبج التي يسيطرون عليها في شمال #سوريا .

وجاء في بيان صدر عن المجلس العسكري لمنبج وريفها التابع لقوات سوريا الديمقراطية التي تحاصر المدينة: "حفاظا منا على أرواح المدنيين داخل المدينة، وعلى المدينة من الدمار، نعلن أننا نقبل بمبادرة خروج عناصر داعش المحاصرين داخل المدينة بأسلحتهم الفردية إلى جهة يتم اختيارها، وأن مدة خروجهم هي 48 ساعة".

وشدد البيان على أن "هذه المبادرة هي الفرصة الوحيدة والأخيرة أمام عناصر داعش المحاصرين للخروج أحياء من المدينة".

وأشار البيان إلى أن المجلس العسكري قرر التحرك "استجابة لنداء الفعاليات الاجتماعية المتكررة في المدينة".

وأوضح قيادي في المجلس العسكري لوكالة فرانس برس أن المجلس رفض في مرحلة أولى هذا الاقتراح، لكنه "اتخذ القرار بعد استخدام داعش المدنيين دروعا بشرية، وبعد الضغط الإعلامي علينا وحفاظا على ما تبقى من أرواح المدنيين".

وتعد منبج إلى جانب مدينتي الباب وجرابلس الحدوديتين مع #تركيا معاقل للتنظيم في محافظة #حلب . ولمنبج تحديدا أهمية استراتيجية، كونها تقع على خط الإمداد الرئيسي للتنظيم بين الرقة معقله في سوريا، والحدود التركية.