دي ميستورا يسعى لعقد محادثات سورية جديدة في أغسطس

قال مبعوث الأمم المتحدة الخاص بـ #سوريا #ستافان_دي_ميستورا اليوم الجمعة إن #الأمم_المتحدة تأمل عقد جولة جديدة من محادثات السلام بين الأطراف السورية في #جنيف في آب/أغسطس المقبل.

وقال #دي_ميستورا للصحافيين قبل اجتماع مع وزير الخارجية الألماني فرانك فالتر #شتاينماير : "نعتزم البحث عن موعد مناسب في أغسطس لاستئناف المحادثات بين الأطراف السورية في جنيف".

وأضاف أن وزير الخارجية الأميركي جون #كيري ومسؤولين روس وافقوا على اتخاذ بعض "الخطوات الملموسة" لمعالجة الأوضاع في #سوريا مما قد يساعد في ذلك.

وقال إن مسؤولين أتراك أيضا أكدوا له خلال اجتماع في أنقرة هذا الأسبوع أنهم ما زالوا ملتزمين بالعمل على تحقيق السلام في سوريا على الرغم من محاولة الانقلاب الفاشلة التي هزت #تركيا .

وقال دي ميستورا: "الأسابيع الثلاثة القادمة ستكون مهمة جدا لمنح فرصة ليس فقط للمحادثات بين الأطراف السورية ولكن أيضا لاحتمالات خفض العنف".

وأضاف دي ميستورا أن إحراز تقدم في المحادثات الأميركية-الروسية بشأن سوريا سيمنح الجولة القادمة من المحادثات بداية جيدة ويمكن أن يساعد الأطراف المتحاربة على اتخاذ "خطوات حقيقية وصادقة في اتجاه الانتقال السياسي".

وقال إن الوضع في #حلب حرج حيث يواجه نحو 300 ألف شخص خطر فرض حصار جديد عليهم.

ودعا شتاينماير أيضا إلى العودة للمناقشات السياسية بين الأطراف المتحاربة في سوريا. وقال إن خرق أي اتفاق هش لوقف إطلاق النار سيتكرر في حالة عدم تحقيق تقدم على الصعيد السياسي.