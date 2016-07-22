عقوبات أميركية تستهدف أشخاصاً وشركات سورية

أعلنت وزارة #الخزانة_الأميركية إدراج عدد من الشركات والسوريين على لائحتها السوداء بتهمة دعم #النظام_السوري، وعلى رأس القائمة يوسف عربش ونبيل تيزيني من شركة عاملة في قطاع الطاقة.



واستهدفت العقوبات الأميركية صلاح حبيب وجونا لانغ الصيني الجنسية من شركتين للشحن البحري بسبب تعاملهما مع سلاح الجو السوري.



كما شملت العقوبات عطية خوري وعماد خوري وأوس علي وكيانات للمقاولات لدعمهم النظام السوري مالياً.



كذلك ضمت القائمة شركتي اياد محروس، "محروس غروب" و"محروس ترايدنغ"، بتهمة دعم مركز الدراسات والبحوث العلمية السوري الناشط بمجال الأسلحة غير التقليدية والصواريخ.