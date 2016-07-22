"حماية الشعب": مقتل أميركي بمعاركنا مع داعش في منبج

أعلنت وحدات #حماية_الشعب الكردية في #سوريا أن أميركيا يدعى ليفي جوناثان شيرلي كان يحارب في صفوفها قتل في المعارك مع تنظيم #داعش في مدينة #منبج في شمال البلاد.

وذكرت الوحدات في بيان على موقعها الإلكتروني أمس الخميس أن شيرلي الذي حمل اسما كرديا هو أجير سرفان قتل في 14 تموز/يوليو.

وتنضوي وحدات حماية الشعب ضمن قوات #سوريا_الديمقراطية التي تضم مقاتلين من #الأكراد والعرب، وتحظى بدعم أميركي، وتشن عملية عسكرية منذ أيار/مايو لاستعادة آخر منطقة يسيطر عليها تنظيم داعش على الحدود مع #تركيا .

وانضم مقاتلون أجانب من أنحاء العالم إلى وحدات حماية الشعب الكردية بينهم بريطانيون وألمان وكنديون وأستراليون وأتراك.

وقال مسؤول في وحدات حماية الشعب في شباط /فبراير إن 7 غربيين كانوا يحاربون في صفوف الوحدات قتلوا أثناء المعارك.

وفي أيار/مايو أعلنت الوحدات مقتل برتغالي كان يقاتل في صفوفها في منبج.

وتجنبت قوات سوريا الديمقراطية إلى حد كبير خوض قتال ضد القوات السورية الموالية لرئيس النظام السوري #بشار_الأسد وركزت جهودها على قتال متطرفي داعش.