التحالف الدولي يقر بمقتل 85 مدنياً بغارة له على منبج

اعترفت قوات #التحالف_الدولي لمحاربة #داعش بمقتل أكثر من 50 مدنياً في #سوريا جراء غارة جوية نفذتها على مدينة #منبج السورية قبل 3 أيام، وذلك إثر تغلغل مقاتلين لتنظيم داعش وسط صفوف المدنين.

وقال المتحدث باسم قوات التحالف الدولي العقيد، كريستوفر غارفر، إن الغارة كانت تستهدف موقعا لتنظيم داعش، إلا أن تقارير وردت لاحقا من مصادر مختلفة تحدثت عن احتمال وجود مدنيين بين مسلحي التنظيم الإرهابي .

وأشار غارفر إلى أن الهجوم ضد داعش في منبج تم بناء على معلومات حصل عليها التحالف الدولي مما يسمى #التحالف_العربي_السوري ، وهو إحدى القوات المنضوية تحت مظلة ما يسمى قوات #سوريا_الديمقراطية .

وأفادت مصادر محلية أن القصف استهدف تجمعاً للمدنيين كانوا يحاولون الخروج من قرية #توخار بريف منبج بسبب القصف والاشتباكات في محيطها ما أسفر عن مقتل 85 شخصا.