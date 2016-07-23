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كيري يبحث أزمة سوريا مع لافروف الأسبوع المقبل

المصدر: دبي - قناة الحدث
وزير الخارجية الأميركي جون كيري ونظيره الروسي سيرغي لافروف
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أعلن وزير الخارجية الأميركي جون #كيري أنه سيبحث مجددا #الأزمة_السورية مع نظيره الروسي سيرغي #لافروف في بداية الأسبوع المقبل في لاوس على هامش اجتماعات قمة #اسيان .

وأضاف كيري أن اللقاء القادم مع لافروف سيناقش إيجاد حلول للأزمة السورية، في إشارة منه إلى أن الجانبين يسعيان إلى وقف الحرب في #سوريا بالطرق الدبلوماسية.

يذكر أن كيري كان قد زار #موسكو الجمعة الماضية، والتقى الرئيس الروسي فلاديمير #بوتين ولافروف.

كما اتفق الجانبان على زيادة التعاون بينهما، واتخاذ "إجراءات ملموسة" لإنقاذ الهدنة في سوريا ومحاربة الإرهابين.

كلمات دالّة

#كيري, #الأزمة السورية, #لافروف, #اسيان, #سوريا, #موسكو, #بوتين

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