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منظمات تدعو الأسد للسماح بدخول مساعدات إلى حلب

المصدر: دبي - قناة العربية
جانب من الدمار في حلب
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دعت منظمة هيومن رايتس ووتش #النظام_السوري إلى السماح بالدخول الفوري للمواد الغذائية وغيرها من المواد الأساسية إلى المناطق المحاصرة في #حلب، وكذلك السماح للمدنيين بمغادرة المدينة، إضافة إلى احترام مبادئ #القانون_الدولي .

وأوضح نائب المدير التنفيذي للمنظمة في #الشرق_الأوسط وشمال #إفريقيا نديم حوري، أن قوات النظام تكرر أساليب الحصار الفظيعة في مناطق #حلب الشرقية المكتظة بالسكان، وهي أساليب أضرت بشكل كبير بالمدنيين في مدن سورية أخرى.

وأضاف أنه على السلطات السورية السماح بدخول المساعدات والسماح بالخروج الأمن للمدنيين الراغبين بذلك.

كلمات دالّة

#النظام السوري, #حلب, #القانون الدولي, #الشرق الأوسط, #إفريقيا

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