منظمات تدعو الأسد للسماح بدخول مساعدات إلى حلب

دعت منظمة هيومن رايتس ووتش #النظام_السوري إلى السماح بالدخول الفوري للمواد الغذائية وغيرها من المواد الأساسية إلى المناطق المحاصرة في #حلب، وكذلك السماح للمدنيين بمغادرة المدينة، إضافة إلى احترام مبادئ #القانون_الدولي .

وأوضح نائب المدير التنفيذي للمنظمة في #الشرق_الأوسط وشمال #إفريقيا نديم حوري، أن قوات النظام تكرر أساليب الحصار الفظيعة في مناطق #حلب الشرقية المكتظة بالسكان، وهي أساليب أضرت بشكل كبير بالمدنيين في مدن سورية أخرى.

وأضاف أنه على السلطات السورية السماح بدخول المساعدات والسماح بالخروج الأمن للمدنيين الراغبين بذلك.