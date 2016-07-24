النظام السوري يقصف 4 مستشفيات في حلب

استهدفت #غارات جوية للنظام السوري أربعة مستشفيات ميدانية وبنكا للدم في مدينة #حلب خلال 24 ساعة الماضية، حسب ما أفادت منظمة طبية الأحد.

وذكرت منظمة الأطباء المستقلين التي تقوم بدعم هذه المستشفيات، أن القصف الذي استهدف مستشفى للأطفال في الأحياء الشرقية للمدينة أسفر عن مقتل رضيع يبلغ عمره يومين.

وتقوم قوات #النظام_السوري منذ 17 يوليو بمحاصرة الأحياء الشرقية بشكل كامل في المدينة التي تتقاسم قوات النظام والفصائل المعارضة منذ العام 2012 السيطرة على أحيائها مع الفصائل المقاتلة.

وبعد تسع ساعات من الاستهداف الأول للمستشفى، تسببت الضربة الثانية التي وقعت عند الساعة الواحدة من صباح اليوم (23.00 ت غ) بقطع إمداد الأوكسيجين عن الرضع، بحسب المنظمة.

وأفادت المنظمة في بيانها أن "الأطباء لم يتمكنوا سوى من نداء زملائهم من أجل حماية الرضع".

وأضافت المنظمة أن المستشفيات الأربعة (مستشفى الأطفال والزهراء والبيان والدقاق) خرجت من الخدمة "إثر سلسلة من الضربات الجوية التي شنها الطيران الروسي والنظام السوري، واستهدفت المؤسسات الطبية في حلب".

واعتبرت منظمة الصحة العالمية أن سوريا تعد من الدول الأكثر خطورة للعاملين في القطاع الصحي في عام 2015، حيث شهدت 135 هجوما وأعمال عنف أخرى استهدفت العاملين أو بنى تحتية طبية.

وتضررت عدة مستشفيات خلال الأشهر الأخيرة، كما قتل عدد من العاملين في القطاع الصحي في حلب.