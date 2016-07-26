الأمم المتحدة تطالب بفرض هدنة عاجلة في حلب

دعت الأمم المتحدة إلى فرض هدنة إنسانية فورية وملزمة لمدة يومين على الأقل في مدينة #حلب_السورية التي تخضع للحصار من قبل قوات النظام و#الميليشيات المتحالفة معه، يأتي ذلك بينما يلتقي المبعوث الدولي إلى سوريا، ستيفان دي ميستورا، اليوم الثلاثاء، في جنيف مسؤوليين أميركيين وروساً من أجل إحياء محادثات السلام حول سوريا.

وطالب وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق شؤون #الإغاثة_الطارئة ستيفن أوبراين #مجلس_الأمن الدولي بضرورة فرض هدنة إنسانية ملزمة لمدة يومين على الأقل للسماح بدخول المواد الإنسانية المنقذة لحياة المدنيين المحاصرين في المدينة منذ 3 أسابيع تقريبا.

وقال المسؤول الأممي في جلسة المجلس بمقر #المنظمة_الدولية بنيويورك إن "المنشآت الطبية في حلب باتت أكثر مرافق طبية في العالم تتعرض للهجوم ولا بد من فرض #هدنة_إنسانية ملزمة للسماح بدخول المواد الإنسانية للمدنيين المحاصرين".