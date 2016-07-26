انفجار سيارة مفخخة في العاصمة السورية دمشق

انفجرت سيارة مفخخة مساء الاثنين في أحد أحياء العاصمة السورية #دمشق، بحسب ما أعلنت الوكالة السورية الرسمية للأنباء (سانا)، من دون إعطاء حصيلة فورا.

ودوى #انفجار قوي في منطقة كفرسوسة جنوب غرب العاصمة، بحسب شاهد عيان.

وأكدت قناة "الإخبارية" السورية الرسمية إصابة شخص واحد على الأقل بجروح في الاعتداء الذي استهدف تلك المنطقة الراقية.

من جهته، أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بوقوع اعتداء بسيارة مفخخة أسفر عن "خسائر بشرية"، من دون أي تفاصيل.

واستهدفت تفجيرات عدة العاصمة السورية دمشق، معقل النظام السوري، خلال السنوات الثلاث الأولى من النزاع، غير أنها أصبحت نادرة خلال السنوات الأخيرة.