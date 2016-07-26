دي ميستورا يأمل باستئناف المحادثات السورية أواخر أغسطس

أعرب مبعوث #الأمم_المتحدة إلى #سوريا ستيفان #دي_مستورا اليوم الثلاثاء عن الأمل في استئناف محادثات السلام السورية "أواخر آب/أغسطس"، وذلك في ختام اجتماع في #جنيف مع مسؤولين من #الولايات_المتحدة و #روسيا .

وقال لصحافيين: "أحرزنا هنا بعض التقدم"، مضيفا: "ننوي وهدفنا هو تنظيم محادثات بين السوريين نحو أواخر آب/أغسطس".

جاء ذلك بعد اجتماع المبعوث الأممي بمايكل راتني مبعوث #أميركا لسوريا وجينادي جاتينوف نائب وزير الخارجية الروسي.

واعتبر دي ميستورا أن كلا من #واشنطن و #موسكو تحتاج لبذل المزيد من الجهد في الأيام المقبلة.

وقال دي ميستورا إن الاجتماع الثلاثي الذي عقد في جنيف تركز على الحاجة الملحة لإحراز تقدم، فيما يتعلق بوقف العمليات القتالية في #سوريا وتوصيل المزيد من المساعدات الإنسانية ومكافحة #الإرهاب والتحول السياسي.