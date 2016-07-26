كيري: نأمل بحل دبلوماسي في سوريا مطلع أغسطس

أعلن وزير الخارجية الأميركي جون #كيري، الثلاثاء، بعد لقاء نظيره الروسي سيرغي #لافروف أنه "يأمل" في الإعلان عن إحراز تقدم للتوصل إلى حل دبلوماسي في #سوريا مطلع آب/أغسطس.

وكان الأول من آب/أغسطس الموعد الذي حددته الدول العظمى والإقليمية و #الأمم_المتحدة المجتمعة في إطار المجموعة الدولية لدعم سوريا، لبدء عملية سياسية انتقالية بين نظام #بشار_الأسد ومجموعات المعارضة.

وصرح كيري للصحافيين في فينتيان في لاوس على هامش قمة لاسيان "آمل أن نتمكن مطلع آب/أغسطس خلال أول أسبوع منه تقريبا أن نقف أمامكم ونقول لكم ما يمكننا القيام به، مع الأمل في أن يحدث ذلك فارقا للشعب السوري ومجرى الحرب".

وكان كيري التقى صباح الثلاثاء لافروف في فينتيان إثر زيارته لموسكو منتصف تموز/يوليو، حيث اتفقت #روسيا والولايات المتحدة على تعاون متزايد و"تدابير ملموسة" لاحترام الهدنة في سوريا ومحاربة المجموعات المتطرفة.

وقال كيري "بعبارات بسيطة ما يعرفه الجميع هو أننا نسعى إلى توطيد وقف الأعمال القتالية وإيجاد إطار يسمح لنا بالجلوس إلى طاولة وإجراء مفاوضات حقيقية لإحراز تقدم". وأكد كيري وهو من أنصار الحوار مع موسكو حول ملف سوريا أنه "يتم إحراز تقدم".

وفي الأثناء، يلتقي موفد الأمم المتحدة حول سوريا ممثلي #الولايات_المتحدة وروسيا الثلاثاء في جنيف للبحث في النزاع غداة قصف دام قرب #حلب يثير مخاوف من تفاقم الأزمة الإنسانية.