التحالف الدولي يحقق في سقوط مدنيين بغارات في سوريا

أعلن متحدث باسم #التحالف الدولي لمحاربة تنظيم #داعش اليوم الأربعاء فتح "تحقيق رسمي" بعد تقارير عن سقوط ضحايا مدنيين الأسبوع الماضي بالقرب من #منبج في شمال #سوريا .

ودعا #الائتلاف_الوطني لقوى الثورة و #المعارضة_السورية قبل أسبوع التحالف الدولي بقيادة #الولايات_المتحدة إلى "التعليق الفوري" لضرباته الجوية على تنظيم داعش بعد معلومات عن سقوط عشرات القتلى المدنيين في هذه الضربات.

وقال الكولونيل كريس #غارفر إن المسؤولين العسكريين في التحالف ناقشوا "المعلومات الداخلية والخارجية" التي بحوزتهم، واستنتجوا أن لديهم "ما يكفي" من معلومات ذات مصداقية حول عدد الضحايا المدنيين من أجل فتح تحقيق.

لكنه حذر من أن "الأمر سيستغرق بعض الوقت" قبل أن يسفر التحقيق عن نتائج.

ولم يكن بوسع المتحدث تحديد متى وقعت الضربات لكن أكثرها دموية، وفقا لمصادر محلية، كانت الثلاثاء في 19 تموز/يوليو، وأسفرت عن مقتل 56 شخصا وفقا للمرصد السوري لحقوق الإنسان.