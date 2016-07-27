48 قتيلا بتفجير انتحاري بالقامشلي السورية.. وداعش يتبنى

هزّ تفجير اليوم الأربعاء مدينة #القامشلي ذات الغالبية الكردية في #محافظة الحسكة شمال شرقي #سوريا ، موقعاً عدداً من القتلى والجرحى، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان. وقد تبنى #داعش هذا التفجير.

وفي التفاصيل، فجّر انتحاري نفسه بآلية مفخخة، ما تسبب بعد دقائق بانفجار خزان مازوت قريب يستخدم للمولدات الكهربائية، حسب ما أكده عناصر من قوات #الاسايش الكردية في موقع التفجير والمرصد السوري لحقوق الإنسان.

وقد أودى التفجير بحياة 48 شخصاً، كما أدى لإصابة 140 شخصاً، وفق ما أوردت وكالة "سنا" التابعة للنظام السوري.