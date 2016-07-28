أمريكا: التحالف سيفتح جبهة جديدة ضد داعش

كشف وزير الدفاع الأميركي، آشتون #كارتر ، أن #التحالف_الدولي يسعى لفتح جبهة جديدة ضد تنظيم #داعش من جنوب #سوريا ، بالتزامن مع هجوم الجبهة الشمالية.

وأوضح كارتر أن التحالف بهذا المسعى سيساعد في تخفيف الضغوط الأمنية على الحلفاء في #الأردن ، كما سيعزز جهود الفصل بين مسارح العمليات في #العراق وسوريا.

من ناحية أخرى، عثرت قوات مدعومة من التحالف، الذي تقوده #الولايات_المتحدة في سوريا، على مجموعة كبيرة من الوثائق والبيانات الرقمية، في محيط #منبج ، معقل "داعش"، وذلك إثر إخلاء عناصر التنظيم لتلك المواقع، بعد سيطرة قوات سوريا الديمقراطية عليها.