روسيا تستخدم أسلحة محرمة في سوريا

اتهمت منظمة هيومن رايتس ووتش النظام السوري وروسيا باستخدام أسلحة عنقودية محظورة على نطاق واسع في هجماتهما ضد مناطق المعارضة.

وقالت المنظمة إنها وثقت 47 استخداما لأسلحة عنقودية منذ نهاية مايو أسفرت عن مقتل وجرح عشرات المدنيين.

وبحسب المنظمة فإن القنابل المحرمة استهدفت المدنيين بمن فيهم الأطفال.

وتُطلق الذخائر العنقودية والمتشظية من الأرض بواسطة المدفعية والصواريخ، أو تُسقط من الطائرات، وتحتوي هذه الصواريخ والقذائف على ذخائر صغيرة تشبه القنابل، بعضها ينفجر وبعضها الآخر يبقى سليما فيتحول إلى ألغام فردية، ما يشكل تهديدا للمدنيين، خصوصا الأطفال الذين قد يلتقطونها أو يلعبون بها.

استخدمت القوات الروسية 13 نوعا من الذخائر المحرمة دوليا في سوريا، بحسب هيومن رايتس ووتش، وأوردت رايتس ووتش في تقريرها قضية إغارة طائرات "سوخوي" روسية على قرية ترمانين في محافظة إدلب، حيث استهدفت عدة مرات سوقا لبيع المحروقات، فقتل وأصيب فيه مدنيون ومسعفون وأطفال صغار.

ودعت المنظمة موسكو ونظام الأسد إلى وقف استعمال الأسلحة المحرمة، وأكدت أن الذخائر المتشظية والعنقودية تقتل مباشرة، وتستمر ذخائرها غير المنفجرة في القتل لعدة عقود من الزمن بعد تحولها إلى ألغام جاهزة للانفجار عند اللمس.