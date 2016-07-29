سوريا.. داعش يعدم 24 سورياً في قرية بجانب منبج

علم المرصد السوري لحقوق الإنسان من عدة مصادر موثوقة، أن تنظيم داعش أعدم وقتل خلال الـ24 ساعة الفائتة، ما لا يقل عن 24 مواطناً في قرية البوير، التي تبعد نحو 10 كلم بشمال غربي مدينة منبج.

وأكدت المصادر أن داعش أعدم المواطنين الـ24 خلال اقتحامه للقرية وسيطرته عليها، إثر هجوم عنيف ومباغت نفذه التنظيم على قرى بريف منبج الشمالي الغربي، وسيطر في هذا الهجوم على قرى قرط والبوير والجاموسية وقطويران وقرى أخرى، بعد اشتباكات عنيفة مع قوات سوريا الديمقراطية، ومعلومات عن تمكن الأخير من استعادة عدد من هذه القرى.

أيضاً قتل رجل من مدينة منبج متأثراً بجراح أصيب بها جراء قصف طائرات حربية تابعة للتحالف الدولي على مناطق في حي السرب بالمدينة في وقت سابق، وقتل رجلان من المدينة إثر إصابتهما برصاص قناص أثناء محاولتهما الخروج من مدينة منبج.