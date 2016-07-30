رئيس المخابرات الأميركية غير متفائل ببقاء سوريا موحدة

أعلن رئيس المخابرات المركزية الأميركية، جون برينان، أنه لا يعرف ما إذا كان يمكن أو لا يمكن عودة سوريا موحدة مرة أخرى، وأتى الاعتراف الأميركي بإمكانية تقسيم سوريا بعد توقف المفاوضات في جنيف.

ولكن فكرة التقسيم والنظام الاتحادي طرحت مرات عدة من أطراف تابعة للنظام أو حتى قوى كردية، وطرح مقربون من الأسد سوريا المفيدة للحفاظ على أسس الدولة التي يحكمها النظام، وهي تشمل دمشق ومنطقة الحدود مع لبنان ومحافظة حمص إضافة إلى الساحل.

بينما طرحت قوى كردية النظام الاتحادي وتقسم سوريا إلى مناطق عدة، أبرزها ثلاثة أقاليم: كردي شمالا، وأوسط تحت سيطرة النظام، وجنوبي تحت سيطرة المعارضة، ووجدت الأقاليم الاتحادية قبولا لدى روسيا التي تبنت هذا المشروع وقدمته خلال جولة المفاوضات الأخيرة.

في تلك الجولة أبدى وزير الخارجية الأميركي جون كيري تخوفه من تقسيم سوريا بسبب عدم توقف القتال وعدم جدية النظام وموسكو في البحث عن حلول للانتقال السياسي.