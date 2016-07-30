ممثل خامنئي: بقاء الأسد والدفاع عن أهل البيت خط أحمر!

قال ممثل الولي الفقيه في الحرس الثوري الإيراني، آية الله علي سعيدي، إن لإيران ثلاثة خطوط حمراء في سوريا "هي وحدة سوريا، وبقاء بشار الأسد، والدفاع عن مراقد أهل البيت"! وفق ما نقلته وكالة أنباء فارس الإيرانية أمس الجمعة.

وعبّر ممثل الولي الفقيه عن أن لبلاده أيضا خطوطاً حمراء في العراق، وحدّدها بـ"وحدة العراق، وحكم الأغلبية، والدفاع عن العتبات المقدسة لأهل البيت".

وأكد سعيدي أن الولايات المتحدة الأميركية "لم تغير مطلقاً من هدفها في الإطاحة بنظام الجمهورية الإسلامية وإن اختلفت استراتيجياتها"، على حد قوله.

وقال سعيدي في هذا السياق، إن أميركا "تسعى للقضاء على القدرة النووية الإيرانية".

وكان سعيدي قد حضر مراسم تأبين في محافظة "سمنان" شرق العاصمة الإيرانية طهران، أمس الجمعة، وأطلق جملة مواقف، من بينها، وإضافة إلى خطوطه الحمراء في سوريا والعراق، أن ما سمّاه "استراتيجية الأعداء" تهدف، على حد قوله، إلى "تقويض النظام" في إيران.