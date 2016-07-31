مجازر متتالية للأسد وروسيا بمناطق المدنيين المحاصرين

تلاحق المدنيين في #سوريا مجزرة تلو الأخرى في مناطق #المعارضة_السورية، حيث استكمل #النظام والغارات الروسية قصف أحياء المدنيين في مناطق عدة، بظل إعلان روسي عن فتح ممرات إنسانية لـ #حلب ، الأمر الذي نفاه مجلس حلب المحلي، مؤكدا إغلاق النظام لجميع المعابر.

فيما أدت المجزرة الأكبر في مدينة الأتارب بريف حلب الغربي إلى مقتل 60 مدنيا، بينهم 10 أطفال، بعد غارات عنيفة أدت إلى دمار كبير في أحياء المدينة.

وقتل 9 مدنيين في حي بستان الباشا بمدينة حلب جراء برميل متفجر رمته مروحية تابعة للنظام، وتعرّض حي كرم البيك لغارتين أدتا إلى مقتل 6 مدنيين.

وفي ريف حلب الغربي أيضا، قتل 30 مدنيا في بلدة إبين بغارات روسية، أما مدينة سلقين بريف إدلب الغربي فأصابتها الغارات الروسية بصواريخ فراغية أدت إلى مقتل 5 مدنيين بينهم طفلة وامرأتان في بنش قتلتا نتيجة القصف إحداهما حامل.

فيما استمرت الغارات الروسية بضرب المؤسسات الإنسانية مستهدفة مركز الدفاع المدني ومستشفى في بلدة كفر تخاريم .

وفي ريف #حمص الشمالي، استهدفت الغارات بصواريخ فراغية أحياء في تلبيسة والغنطو والفرحانية، ما أدى إلى سقوط عدد كبير من القتلى الجرحى بينهم رضيع.