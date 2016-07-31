"سوريا الديمقراطية": سيطرنا على معظم مدينة منبج

ذكر متحدث الأحد أن #قوات_سوريا_الديمقراطية المدعومة من أميركا والتي تشن هجوما على مدينة منبج الخاضعة لسيطرة تنظيم داعش في شمال سوريا أصبحت تسيطر الآن على 70 في المئة تقريبا من المدينة بعد التقدم السريع في اليومين الماضيين.

وقال شرفان درويش من مجلس منبج العسكري المتحالف مع قوات سوريا الديمقراطية لرويترز عبر الهاتف من بيروت إن قوات سوريا الديمقراطية تحاصر أعضاء التنظيم المتشدد في الحي القديم.

وأضاف أنها تشتبك معهم في بعض أجزاء من المدينة بعد السيطرة على معظم المناطق الغربية والشرقية والجنوبية من المدينة.



وبدأت قوات سوريا الديمقراطية التي شكلت العام الماضي وتضم وحدات حماية الشعب الكردية ومقاتلين عربا الحملة قبل شهرين تقريبا بدعم من قوات خاصة أميركية لطرد #داعش من معقله الأخير على الحدود السورية التركية.

وكان #المرصد_السوري قال إن "سوريا الديمقراطية" انتزعت السيطرة على الكثير من أنحاء شرق المدينة المحاصرة، بدعم من الضربات الجوية، بعد تقدمها البطيء بغرب المدينة في الأسابيع القليلة الماضية.