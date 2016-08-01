الأسد يعلن استعداده للمشاركة بمحادثات جنيف في أغسطس

أعلن رمزي عز الدين رمزي، نائب المبعوث الخاص لـ #الأمم_المتحدة إلى #سوريا ستيفان دي ميستورا، أن نظام #الأسد سيشارك في الجولة المقبلة من محادثات #جنيف للسلام في أب/أغسطس المقبل، وذلك عقب لقاء جمعه بوليد المعلم، وزير خارجية النظام في #دمشق.

وقال عز الدين: "أبلغت الوزير ونائبه عن نية المبعوث الخاص دي ميستورا إعادة عقد محادثات بين الأطراف السورية في نهاية أب/أغسطس. هذه المحادثات، كما تعلمون، تقام على أساس قرار مجلس الأمن 2254".

وأضاف عز الدين: "تناقشنا حول عملية الانتقال السياسي التي سبق أن أقرها #مجلس_الأمن ، لنجعلها ذات مصداقية، وتبادلنا وجهات النظر حولها".

وتابع: "من جهته أكد الوزير نية #الحكومة_السورية المشاركة في هذه المحادثات".