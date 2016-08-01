الجبير: التنسيق مستمر مع روسيا حيال الأزمة السورية

أكد وزير الخارجية السعودي، #عادل_الجبير، أن التباين في وجهات النظر بين #المملكة وروسيا حيال #الأزمة_السورية لم يؤثر على مستوى التعاون المشترك.. لافتا إلى أن التنسيق والتشاور مستمر بين البلدين لتقريب وجهات النظر حيال الملف السوري.

وأوضح الجبير أن المملكة حريصة على بناء أفضل العلاقات مع #روسيا في العديد من مجالات التعاون وذلك في رد على استفسارات لوكالة الأنباء السعودية نشرها حساب وزارة الخارجية.

يذكر أن رحيل بشار الأسد هو نقطة الخلاف الرئيسية بين الطرفين حيث أكد الجبير في وقت سابق أن الهدف لا يزال محاولة الوصول إلى حل سلمي يؤدي إلى إبعاد نظام الأسد، ولكن الخيار العسكري لايزال قائما والدعم للمعارضة السورية لايزال مستمرا.