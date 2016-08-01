المعارضة السورية تسيطر على مخيم حندرات في حلب

قال ناشطون سوريون إن #المعارضة المسلحة بسطت سيطرتها على مخيم #حندرات ، هذا وتحاول فصائل المعارضة تحقيق تقدم ميداني هو الأول لها منذ خسارتها طريق #الكاستيلو الحيوي، وذلك لفك الطوق عن الأحياء الشرقية للمدينة المحاصرة.

كما أفادت غرفة عمليات المعارضة المسلحة بنجاح مقاتليها في السيطرة على مواقع #النظام في المناطق الجنوبية الغربية في الساعات القليلة الأولى من بدء المعركة.

وأشارت المعلومات الواردة من مناطق الاشتباك إلى تحقيق المعارضة اختراقات جزئية على محاور عدة أبرزها في مشروع 1070 وفي الأحياء الجنوبية الغربية، في وقت تحاول الفصائل تحييد سلاح الطيران كي تُصبح المواجهة البرية أكثر تكافؤا.