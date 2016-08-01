سقوط طائرة روسية في إدلب السورية.. ومقتل طاقمها

ذكرت وكالة "إنترفاكس" نقلاً عن وزارة #الدفاع_الروسية أن طائرة هليكوبتر روسية سقطت في #إدلب شمال #سوريا.

وأعلنت روسيا مقتل طاقم الطائرة المؤلف من 3 أفراد وضابطين.

وكان ناشطون سوريون قد أفادوا سابقا عن مقتل 4 طيارين روس في سقوط مروحية في #تل_الطوقان بريف إدلب.

وأكدت وزارة الدفاع الروسية أن المروحية التي أسقطت من طراز أم أي 8.

ونقل عن الوزارة أن الهليكوبتر أسقطت "بعد أن نقلت مساعدات إنسانية لمدينة حلب"، بينما كانت في طريق عودتها إلى القاعدة الجوية الروسية الرئيسية في سوريا.

وعلى بعد نحو 40 كيلومترا شمال شرقي تنفذ المعارضة السورية هجوما لكسر حصار النظام على مناطق سيطرتها في مدينة #حلب القريبة جدا من مدينة إدلب مكان سقوط الطائرة.

وتنشر "العربية" الصور الأولى من سقوط الطائرة الروسية في إدلب.