ثوار ‫حمص وحماة يطلقون "اليوم يومك يا حلب‬‬‬"

أعلنت غرفة عمليات ريف حمص الشمالي، عن بدء معركة أطلقت عليها اسم "اليوم يومك يا حلب"، تلبية لنداء "أشعلوا الجبهات"، الذي نادى به ثوار حلب ومن يؤازرهم، في عملية فك الحصار عن 300 ألف مدني محاصرين داخل المدينة.

حيث استطاع الثوار صباح اليوم مباغتة قوات نظام الأسد، والسيطرة على عدد من النقاط له شمال قرية "الزارة" بريف حماة الجنوبي، وفرض حصار حول المحطة الحرارية الواقعة تحت سيطرة النظام، بالإضافة، لتمكن الثوار من اغتنام آليات وأسلحة عديدة وتدمير دبابة بصاروخ موجه واغتنام أخرى.

في حين قام الطيران الحربي الروسي، بالإغارة على مواقع الثوار بالصواريخ والقنابل العنقودية والانشطاري.

يذكر أن الثوار في 12 "يوليو" الماضي، تمكنوا من السيطرة على بلدة الزارة بعد هجوم مفاجئ، وقتل وجرح العشرات من عناصر الأسد وشبيحته، بالإضافة لأسر آخرين.

ثوار سوريا يتحدون لمحاربة الإرهاب

بعد أن غفل العالم والمجتمع الدولي عن المجازر التي يقوم بها نظام الأسد وحليفه الروسي، والتي يندى لها جبين الإنسانية، جاء الرد من الثوار، بخلق حظر جوي منع الطيران من تخفيف ضربات الثوار على النظام المجرم.

واجتمع ثوار حلب وإدلب وحماة وحمص وغيرهم من المحافظات، ليقفوا صفاً في جبهة واحدة لكسر الحصار عن حلب، فسقوا بدمائهم أرضها في ملحمتها الكبرى.

فنظام الأسد يتهاوى، وإشعال الجبهات يشتت قوته، وعنصر المباغتة بات سلاح الثوار الفعال، فالمرحلة الأولى لمعركة حلب لم تستمر إلا لساعات حاملةً نتائج عظيمة لثوارها، وكذلك معركة حمص التي لم يمر بها سوى بضع دقائق أدت لهروب عناصر النظام لمناطق خلفية قد تكون أكثر أمناً لهم.

هذا وقد تحدث ناشطون عن مناطق ممتدة في الداخل السوري، تتعرض لقصف يومي من قبل نظام الأسد الذي لا يتوقف قصفه إلا عند اشتعال معركة كبرى، في إحدى جبهاته خوفاً من اشتعال جبهة جديدة أمامه.