سوريا.. قصف إدلب ببراميل سامة تحوي غاز الكلور

أصيب 10 أشخاص بحالات اختناق جراء إلقاء طائرة مروحية تابعة للنظام السوري براميل متفجرة تحوي غاز الكلور على مدينة #سراقب، الواقعة تحت سيطرة المعارضة، في محافظة #إدلب شمال البلاد.

وأفادت مصادر في المستشفى الميداني بسراقب أن مروحية للنظام ألقت على سراقب براميل متفجرة، في وقت متأخر من مساء الاثنين، تحوي غاز #الكلور، ما أسفر عن إصابة 10 أشخاص بينهم أطفال ورضّع.

ولفتت المصادر إلى أن المصابين عانوا أعراضاً مثل ضعف في البصر، وتقيؤ، وضيق في التنفس من جراء استنشاق غاز الكلور، مشيرةً إلى أنهم يتلقون العلاج.

وكان محمد علوش، كبير مفاوضي المعارضة السورية، قال في أبريل إن "نظام الأسد استخدم السلاح الكيمياوي 43 مرة، وغاز الكلور 13 مرة".