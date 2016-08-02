المعارضة السورية ترفض مقترحاً أممياً بتعيين نواب للأسد

كشف رئيس وفد الهيئة العليا السورية للمفاوضات، أسعد الزعبي، عن رفض مقترحات تقدم بها المبعوث الأممي إلى سوريا ستفان دي ميستورا مشيراً إلى أن هذه المقترحات إما إيرانية أو روسية، وكلها تميل لصالح النظام.

وخلال تغريدات للزعبي على موقع تويتر أوضح أن آخر هذه المقترحات يقضي بتعيين ثلاثة نواب لبشار الأسد، يتولون الأجهزة الأمنية والمالية والعسكرية، إضافة إلى تخفيض صلاحيات الأسد وأردف الزعبي أن هذا المقترح الإيراني قد رفض، معتبرا أن الأسد مجرم ويجب أن يحال لمحكمة الجنايات، وأي خطة للحل تتضمن بقاءه في السلطة تعد مخالفة لقرارات جنيف 1 التي تعد المرجعية الأساسية للحل في سوريا.. واتهم الزعبي في إحدى التغريدات الأمم المتحدة بالتأمر على الشعب السوري فبدل أن تقدم المساعدات للمحاصرين تعمل على إفراغ مدينتي حلب وحمص من أهلهما.