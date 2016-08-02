كيري يطالب روسيا والأسد بوقف هجماتهما

طالب وزير الخارجية الأميركي، جون كيري، الاثنين روسيا بعدم تنفيذ عمليات هجومية في سوريا، وبأن تمنع حكومة رئيس #النظام_السوري بشار #الأسد من القيام بذلك أيضا.

وأضاف #كيري في مؤتمر صحافي مع وزيرة خارجية #كولومبيا ماريا أنجيلا هولجوين "من الضروري على نحو واضح أن تمنع روسيا نفسها ونظام الأسد من تنفيذ عمليات هجومية مثلما هي مسؤوليتنا أن نمنع #المعارضة من الدخول في تلك العمليات".

ميدانياً، حققت الفصائل العسكرية المعارضة في #سوريا تقدما كبيرا في ريف #حلب الجنوبي بعد ساعات على انطلاق المعركة الأعنف في المدينة، وذلك لفك حصار قوات النظام الذي فرضته لدى سيطرتها على آخر منافذ المدينة.