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كيري يطالب روسيا والأسد بوقف هجماتهما

المصدر: واشنطن – رويترز
أرشيفية
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طالب وزير الخارجية الأميركي، جون كيري، الاثنين روسيا بعدم تنفيذ عمليات هجومية في سوريا، وبأن تمنع حكومة رئيس #النظام_السوري بشار #الأسد من القيام بذلك أيضا.

وأضاف #كيري في مؤتمر صحافي مع وزيرة خارجية #كولومبيا ماريا أنجيلا هولجوين "من الضروري على نحو واضح أن تمنع روسيا نفسها ونظام الأسد من تنفيذ عمليات هجومية مثلما هي مسؤوليتنا أن نمنع #المعارضة من الدخول في تلك العمليات".

ميدانياً، حققت الفصائل العسكرية المعارضة في #سوريا تقدما كبيرا في ريف #حلب الجنوبي بعد ساعات على انطلاق المعركة الأعنف في المدينة، وذلك لفك حصار قوات النظام الذي فرضته لدى سيطرتها على آخر منافذ المدينة.

كلمات دالّة

#النظام السوري, #الأسد, #كيري, #كولومبيا, #المعارضة, #سوريا, #حلب

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