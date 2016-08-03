البنتاغون يحقق في مقتل مدنيين بغارة جوية في سوريا

أنهى الجيش الأميركي تقييما أوليا لغارة جوية يعتقد أنها أدت إلى مقتل مدنيين في شمال غرب سوريا الشهر الماضي، وبدأ حاليا التحقيق في الحادث، بحسب ما أفاد مسؤول عسكري أميركي الأربعاء.

وهذا هو التحقيق الثاني الذي يجريه الجيش الأميركي بعد غارتين جويتين بقيادة الولايات المتحدة على مدينة منبج معقل تنظيم داعش في تموز/يوليو خلفت على ما يبدو عشرات القتلى من المدنيين.

ويتعلق التحقيق المذكور بضربة جوية في 28 تموز/يوليو شمال غرب منبج قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إنها أدت إلى مقتل 15 مدنيا.

وصرح الكولونيل كريس غارفر المتحدث باسم التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة ضد تنظيم داعش في العراق وسوريا "تبين أن هذا الحادث يتطلب تحقيقا رسميا يجري حاليا".

وأعلنت القيادة الوسطى للجيش الأميركي أنها تحقق أيضا في ضربة جوية في 19 تموز/يوليو استهدفت قرية طوخان في محيط منبج في محافظة حلب بشمال سوريا.

وذكر المرصد السوري أن 56 مدنيا من بينهم 11 طفلا قتلوا في الغارة.